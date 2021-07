Dragojevićeva vdova: Vsakič, ko obiščem njegov grob, se mi zlomi srce

''Trudim se biti dobro, čeprav bi najraje jokala. Koncerta ne bi želela izpustiti za nič na svetu, ker vem, kako bi Oliverja osrečil. Glasba mu je ob družini in morju pomenila vse,'' je za hrvaške medije povedala Vesna Dragojević. Dejala je, da so zanjo obiski pevčevega groba še zmeraj izredno boleči: ''Že zelo dolgo na pokopališče ne hodim sama, ker sem se enkrat od stresa skoraj onesvestila. Najpogosteje me spremlja sin Davor. Nekateri ljudje na pokopališču najdejo uteho in lahko tam presedijo ure in ure, zame pa je vsak od odhodov na pokopališče prava nočna mora. To mi je izredno težko. Prisilim se, da grem, moram mu urediti grob in mu prinesti sveže rože, ampak se enostavno ne morem sprijazniti, da je moj Oliver sedaj tam.''

Dragojevićeva vdova, ki je z njim dobro in slabo delila polnih 45 let, je razkrila tudi, česa še danes najbolj spominja, ko pomisli, na svojega pokojnega soproga. ''Bil je enostaven, skromen in normalen. Ko sva se spoznala mi je rekel, da želi biti pevec, vendar da ne želi biti znan, ne bi želel, da ga imenujejo zvezda. Pred kratkim sem svoji sestri Sonji dejala, da ne poznam nikogar, ki bi mu kariero zavidal, ker je bil tak talent in marljiv človek, ljubosumni pa so bili na njegov karakter in karizmo. Bil je iskren in nenarejen, s temi odlikami se rodiš. Vse kar je v življenju ustvaril je dosegel z neko lahkoto. Nikoli ni prepeval zaradi denarja. On je glasbo tako ljubil, da bi lahko živel tudi kot ulični pevec,'' je o možu spregovorila Vesna, ki poletje preživlja v Veli Luki, kamor je prišla v juniju, ostala pa bo še mesec dni.