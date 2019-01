Potniki na letalu zapeli pesem Oliverja Dragojevića

Hrvaška glasbenica Nina Badrić je pred nekaj urami na svojem Instagramu objavila videoposnetek, s katerim je ovekovečila nadvse prijeten let iz Dubrovnika proti Zagrebu. 46-letnica je z Alanom Bjelinskim in Antejem Gelo na letalu zapela pesem pokojnega glasbenika Oliverja Dragojevića , ki nosi naslov 'Moj lipi andjele', pridružili pa so se jim številni potniki na, ki so bili ob prepevanju legendarne skladbe vidno zadovoljni in nasmejani.

Badrićeva je videoposnetek pospremila s sporočilom: ''Povsem običajen let proti Zagrebu ... Nikamor brez Oliverja.'' Hrvaška glasbenica Lana Jurčević je po videnem in slišanem zapisala: ''Kako lepo,'', 46-letni igralec Goran Višnjić pa je v komentarju priznal, da mu je posnetek polepšal dan. Video si je do sedaj ogledalo skoraj 80.000 ljudi, vsi komentatorji pa so izrazili pohvale ter besede, s katerimi so pokazali svoje navdušenje in občudovanje.