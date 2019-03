Drake ali Liam: kateri je osvojil srce Naomi Campbell?

V preteklih tednih je manekenka Naomi Campbell pogosto polnila naslovnice različnih tabloidov, ki so ugibali, kaj se dogaja z njenim ljubezenskim življenjem. Najprej so jo povezovali s 23 let mlajšim Liamom Paynom, zdaj pa še z Drakom. In kaj o vsem pravi Naomi?

Naomi Campbellje v preteklih tednih polnila naslovnice številnih tabloidov, ki so se spraševali, kaj se v resnici dogaja z njenim ljubezenskim življenjem. Diva, ki pri svojih 48 letih še vedno zaseda visoko mesto v modnem svetu in je ena najbolj zaželenih manekenk na modnih revijah oblikovalcev visoke mode, je s svojim videzom, po govoricah sodeč, omrežila tudi 32-letnega Draka in 25-letnega Liama Payna.

32-letni Drake ali 25-letni Liam: kateri je 'pravi'? FOTO: Profimedia

48-letnica je nedavno gostovala v ameriški oddaji The Jonathan Ross Show, kjer ji je voditelj zastavil vprašanje, ki že nekaj časa zanima širšo javnost: s kom je pravzaprav v razmerju. ''V zadnjem času je veliko tabloidov pisalo o tvoji povezavi z gospodom Liamom Paynom ...'' Naomi se je na namigovanja voditelja Jonathana odzvala na zanjo tipičen način – popolnoma hladnokrvno. Z nasmeškom je odgovorila: ''In? Nikoli ne razglabljam o svojem zasebnem življenju. Še kakšno ime?''

Naomi Cambell se kljub voditeljevi vztrajnosti ni vdala in ni razkrila nobene podrobnosti iz svojega ljubezenskega življenja. FOTO: Profimedia

Voditelj se ni predal in je takoj zastavil naslednje vprašanje: ''Drake? Z Drakom sta si precej blizu ... '' Manekenka je znova poudarila: ''Nikoli ne govorim o svojem zasebnem življenju'' in nadaljevala, ''mislim, vse to je precej noro. En dan me povezujejo z eno osebo, naslednji dan pa že z nekom drugim. Kdo bo na vrsti jutri? To bi res rada vedela ... Vse skupaj se mi zdi že smešno. Zgodbe so neverjetne, komične ... Na vse to zamižim in se trudim nadaljevati svoje življenje.'' Ko se je voditelj pošalil, ali je morda samska – za njegovega prijatelja, je 48-letnica dejala, da ni na voljo za zmenke: ''Hvala, ampak si ne želim nikakršnih zmenkov na slepo!''

Govoric o romanci z Liamom ni ne potrdila ne zanikala. FOTO: Profimedia

Pred časom so v javnosti odmevala namigovanja, da se je manekenka zbližala s 23 let mlajšim glasbenikom Liamom Paynom, s katerim sta si izmenjala nekaj komplimentov na družbenih omrežjih, nato pa so jo na zabavi po letošnji podelitvi oskarjev videli v družbi glasbenika in reperja Draka, s katerim se pozna že dlje časa. Ker Naomi ni želela odgovoriti na nobeno od zastavljenih vprašanj, ostajajo vse govorice in namigovanja o njenem ljubezenskem življenju še vedno nepojasnjena.