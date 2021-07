Drake Bell zaradi ogrožanja mladoletnice dobil dve leti pogojne kazni

Drake Bell je obsojen na dve leti pogojne kazni in 200 ur družbeno koristnega dela, potem ko je priznal krivdo, da je ogrožal mladoletnico.

Njegova žrtev – sedaj 19-letno dekle, je na zaslišanju, ki je potekali v Clevelandu igralca imenovala "utelešenje zla", poroča revija People. Med zaslišanjem, ki je potekalo na Zoomu, je dejala: "Deloval je premišljeno. Plenil je name in me spolno zlorabljal. Je pošast in nevarnost za otroke. Jared Drake Bell je pedofil in to je njegova zapuščina." Razkrila je, da jo je nekdanji zvezdnik začel nadlegovati pri 12 letih, preden jo je tri leta kasneje domnevno zlorabil. Pošiljal naj bi ji tudi fotografije svojih genitalij.

Sodnik je nato podal obtožbo in izjavil, da je igralec žrtev izkoristil, saj ta ni imela "čustvene ali duševne zrelosti, da bi se pravilno spopadla s svojim položajem". "Vaš položaj in status slavne osebe sta vam omogočila, da ste to razmerje negovali. Dobili ste dostop do tega otroka in njegovo zaupanje. Torej gre v vašem položaju za dvorezen meč. Upam, da resnično obžalujete, svoje dejanje, ne vem pa, če ga," je obtožbo pojasnil sodnik.