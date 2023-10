Drake bo zaradi zdravstvenih težav prekinil glasbeno kariero

Drake je napovedal, da se za nekaj časa umika iz glasbe. "Iskren bom, verjetno nekaj časa ne bom ustvarjal glasbe," je raper povedal v svoji oddaji Table For One in razkril, da se mora osredotočiti na svoje zdravje, saj ima težave z želodcem. "Nič norega, samo želim si, da bi bili ljudje v življenju zdravi, jaz pa imam že leta najbolj nore težave z želodcem. Zato se moram osredotočiti na svoje zdravje in se pozdraviti, in to bom tudi storil," je povedal in dodal, da bo več o svojih težavah povedal kmalu.