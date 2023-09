Drake brez dovoljenja objavil fotografijo Halle Berry

Halle Berry je ogorčena nad odločitvijo Draka, da svojo novo pesem promovira tudi na njen račun. V video spotu njegovega singla Slime you out se namreč pojavi njena fotografija, česar igralka ni želela.

57- letna igralka je na družbenih omrežjih izrazila neodobravanje nad potezo kanadskega raperja Draka, ki je pred nekaj dnevi izdal novo pesem z naslovom Slime you out, v video spotu pa uporabil tudi njeno fotografijo, kljub temu da mu za to ni dala dovoljenja.

icon-expand Drake in Halle Berry FOTO: Profimedia

Gre za famozen dogodek iz leta 2012, ko so zvezdnico na Nickelodeonovi podelitvi nagrad Kids Choice nepričakovano polili z zeleno sluzjo. Drake je fotografijo objavil na svojem Instagram profilu, zraven pa pripel opozorilno nalepko z nasvetom za starše – eksplicitna vsebina.

Halle Berry se je sprva odzvala z zapisom na Instagramu: "Včasih moraš biti večji moški ... tudi če si ženska," in ni bilo jasno, na kaj apelira. Nato pa jo je uporabnik vprašal, kaj si misli o Drakovi novi pesmi, in je odgovorila: "To je bil povod za mojo predhodno objavo. Ko te ljudje, ki jih občuduješ, razočarajo, moraš biti boljša oseba in iti naprej".

