Drake in The Weeknd znova bojkotirata grammyje

Pevca The Weeknd in Drake bosta znova bojkotirala glasbene nagrade grammy, ki jih bodo podelili leta 2023. To bo že drugo leto zapored, da bosta oba kanadska glasbenika zavrnila sodelovanje in se ne bosta potegovala za to, za mnoge najprestižnejšo glasbeno nagrado. Glasbenika, ki sta v preteklosti tudi sodelovala, se poznata že več kot desetletje, oba pa sta ob različnih priložnostih že izrazila svoje nezadovoljstvo z izbiro nominirancev.

Drake in The Weeknd bosta znova bojkotirala podelitev glasbenih nagrad grammy, oba pa bosta to storila že drugič. The Weeknd je že leta 2021 sporočil, da bo odtlej bojkotiral te prestižne glasbene nagrade, saj njegov popularni album After Hours, ki je izšel leta 2020, na njem pa je bil vključen tudi hit Blinding Lights, ni dosegel nominacij, ki bi si jih po njegovem mnenju zaslužil.

icon-expand The Weeknd in Drake FOTO: Profimedia

The Weeknd je marca 2021 za New York Times dejal: "Zaradi skrivnih komitejev svoji založbi v prihodnje ne bom dovolil, da bi Akademiji dovolila nominirati mojo glasbo za nagrade grammy." Pevec je tako izrazil svoje nestrinjanje z izbiro nominirancev in procesom glasovanja o nagrajencih. Glasbenik, čigar pravo ime je Abel Makkonen Tesfaye, je januarja 2021 v intervjuju za Billboard povedal: "Osebno mi je že popolnoma vseeno. Prejel sem tri grammyje, ki mi sedaj nič več ne pomenijo. Zelo slab sem v podajanju govorov, zato kar pozabite vse podelitve nagrad. Vsekakor sem čutil nekaj, ne vem, če je bila to jeza ali žalost. Verjetno je bila zmedenost. Vse, kar sem si želel, je bil odgovor na to, kaj se je pravzaprav zgodilo."