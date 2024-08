Drake je priznal, da je eno izmed pesmi napisal za Sereno Williams

"Smešno je, ker ko delam pesmi o ženskah, delam pesmi tudi zanje. Torej vem, kakšno pesem naj naredim," je dejal in dodal: "Če že bom govoril o njih, bom pravičen in jim naredil pesem, ki jim bo všeč. Torej, Sereno poznam zelo dobro in vem, da bo slišala jasno in glasno kar imam za povedati, vem pa tudi, da me ne bo zasovražila zaradi tega," je dejal v posnetku. Ko ga je mama vprašala, ali se Serena videva z nekom drugim, je petkratni dobitnik grammyja takrat hitro odgovoril: "Ne vem, mama."