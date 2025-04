Drake: Kendrick Lamar je z nastopom očrnil moj ugled. Kaj odgovarja založba?

Kanadski raper Drake je razširil tožbo proti svoji založbi. Kot so njegovi odvetniki dodali tožbi, ki so jo vložili januarja, je Kendrick Lamar s skladbo Not like us očrnil njegov ugled. Drakova dopolnjena tožba Lamarja ne obtožuje nobenega prekrška, temveč jo le razširja proti založbi. Ta je v odzivu zapisala, da Draka 'pravni zastopniki zavajajo in ga silijo k absurdnemu pravnemu koraku'.