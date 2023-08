Drake med koncertom oboževalki podaril prestižno torbico

Družbeno omrežje TikTok je preplavil videoposnetek s koncerta v Los Angelesu, kjer je kanadski raper Drake obdaril eno izmed oboževalk v občinstvu. Zvezdnik je na oder prinesel rožnato, več deset tisoč evrov vredno Birkin torbico francoske luksuzne znamke Hermés in dejal: "To dekle tukaj. Ja, lepo ji podajte torbico."

S potezo je navdušil marsikoga, saj so omenjene torbice zelo težko dostopne v redni prodaji, zanje pa je potrebno odšteti do 27,5 tisoč evrov, za ekskluzivne kose pa tudi vrtoglavih več sto tisoč evrov. Raper je zato varnostnikom dejal, naj dekle po koncu koncerta pospremijo iz dvorane in poskrbijo za njeno varnost.

Drake je sicer pravi poznavalec omenjenega modnega kosa, v nekem intervjuju je namreč razkril, da jih zbira za bodočo soprogo. Torbica je tudi drugače zelo priljubljena med zvezdniki. Z veliko kolekcijo Birkin torbic se lahko med drugim pohvalijo sestre klana Kardashian in raperka Cardi B. Modni kos nosi ime po pokojni pevki in igralki Jane Birkin.