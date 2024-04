Drake o obtožbah glede operacije nosu: Če bi to res storil, bi si uredil popust

Drake je odgovoril na diss skladbo Champagne Moments raperja Ricka Rossa , ki trdi, da naj bi si zvezdnik dal operirati nos. Pevec je na svojem družbenem omrežju delil sporočila, ki sta si jih izmenjala z njegovo mamo Sandi Graham , potem ko je podvomila, ali so obtožbe o njegovem nosu resnične. "Internet pravi, da si operiral svoj nos?" je zapisala 64-letnica. " Danes si se mi v kuhinji zdel tak kot ponavadi. Ne morem verjeti, da si to storil brez mene, saj veš, da sem si ga vedno želela. Ne mi reči, da si se tetoviral brez mene in zdaj še to."

"Če bi to res naredil, mami, bi nama pridobil popust 2 za 1," je 37-letni Drake odgovoril z množico smejočih se emojijev. "Te govorice prihajajo od Ricka Rossa." Petkratni dobitnik grammyja je nato trdil, da naj bi 48-letni zvezdnik jemal zdravilo za sladkorno bolezen tipa 2 in za pomoč pri hujšanju in dodal: "Postal je nespameten. Že nekaj dni ni jedel in postal je jezen in rasističen," je nadaljeval, pri čemer se je skliceval na Rossovo novo izdano pesem, v kateri je Drakea večkrat označil za "belca." "Nastopa na maturantskih plesih za denar, slabo je," je nadaljeval in dodal: "Ne skrbi, poskrbeli bomo za to."