Drake oboževalki obljubil plačilo zdravljenja za multiplo sklerozo

Raper Drake je na svojem zadnjem nastopu ponovno dokazal, da ima veliko srce. Oboževalki v množici je obljubil, da ji bo plačal zdravljenje za multiplo sklerozo. Zvezdnik je zaradi nje svoj nastop v Torontu prekinil in z občinstvom delil, da tudi njegov dolgoletni glasbeni producent trpi za omenjeno boleznijo in da bi se lahko z oboževalko spoznala. Obenem je na koncertu 36-letni glasbenik obljubil tudi plačilo šolnine dvema izmed oboževalcev v množici.

Raper Drake je že večkrat dokazal, da mu ni vseeno za svoje oboževalce. Na nedavnem koncertu v Torontu je zvezdnik oboževalki v občinstvu obljubil plačilo zdravljenja za multiplo sklerozo. "Plačal bom, kolikor je potrebno, da dobiš najboljšo pomoč na svetu, to ti obljubim," je dejal oboževalki v množici in tako znova dokazal, da ima veliko srce.

36-letni glasbenik je na koncertu v Torontu z občinstvom delil novico, da za omenjeno boleznijo trpi tudi njegov dolgoletni glasbeni producent Noah Shebib, znan pod vzdevkom 40. Diagnosticirali so mu jo pred več kot desetletjem. "Veste, moj brat 40 je eden najmočnejših ljudi na Zemlji in še vedno se bori. Mogoče bi se lahko spoznala in se pogovorila," je še dejal oboževalki ter jo povabil na svoj naslednji koncert.

Da ima veliko srce, je dokazal tudi s tem, ko je dvema oboževalcema na istem koncertu obljubil plačilo šolnine. "To počnem. Plačal bom vajino šolnino," je slišati v posnetku, ki ga je zvezdnik po koncertu v sklopu svoje turneje It's All a Blur Tour, objavil na družbenih omrežjih. "Našli bomo še pet ljudi, ki potrebujejo plačilo šolnine. Jaz poskrbim za vse," je dodal Drake, množica pa je bila nad njegovim odzivom navdušena.