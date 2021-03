Drake po novici o ločitvi pisal Kim Kardashian in jo povabil na zmenek

Drake upa, da bo osvojil sveže samsko Kim Kardashian , pišejo tuji mediji. Ta naj bi resničnostni zvezdnici namreč pisal zelo hitro po tem, ko je odjeknila novica, da se Kim in Kanye West ločujeta. Neimenovani viri so povedali, da naj bi Drake nenehno pisal sporočila mami štirih otrok in jo vabil na zmenke.

"Drake sicer nikoli ni razumel, kaj je Kim videla v Kanyeju, in to je ponavljal leta in leta. Nenehno je govoril, da Kanye ni primeren moški za Kim, in predvidel, da se bo vse skupaj končalo v solzah," je vir povedal mediju The Mirror in očitno je ta imel prav: "Zelo ga je presenetilo, da je toliko časa zdržala z njim. Takoj, ko je postalo jasno, da je ločitev neizogibna, ji je začel pošiljati sporočila. Pripravljen jo je videti, ko bo ona za to, in v bistvu je Drake zelo samozavesten, da se bo to slej kot prej tudi zgodilo."