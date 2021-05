Drake prejemnik nagrade Billboard za izvajalca desetletja

Glasbenik se je na veselo novico že odzval z objavo na Instagramu: "Današnji dan se zdi neresničen. Zbudil sem se z novico, da bom prejel nagrado izvajalca desetletja, nato pa sem imel priložnost večerjati s svojim idolom, Ronaldom Isleyjem. Pripovedoval mi je o pesmih, ki so oblikovale mojo ljubezen do čustvene glasbe in mi pomagale pri pisanju lastnih besedil. Počutim se na vrhuncu svojega življenja."