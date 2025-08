Drake presenetil oboževalce: V tej dvorani sem spočel sina

Drake in mati njegovega otroka, Sophie Brussaux, sta decembra 2017 dobila Adonisa. Vendar pa je zvezdnik svojega sina dolga leta skrival. Drake je bil takrat menda zaskrbljen, da ni Adonisov oče, njegov predstavnik pa je za TMZ pred leti povedal: "Ta ženska ima zelo vprašljivo ozadje. Priznala je, da je imela več razmerij. Je ena od mnogih žensk, ki trdijo, da so z njim zanosile. Če je to res Drakov otrok, v kar ni verjel, bi ravnal pravilno do otroka."