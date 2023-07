Drake razkril, zakaj ni poročen: To je stvar starodavnih časov

Drake je v nedavni epizodi podkasta The Really Good Podcast with Bobbi Althoff razkril, zakaj se nikoli ni poročil. Koncept poroke je označil za "stvar starodavnih časov" , istočasno pa dodal, da bo nekoč najverjetneje vseeno stopil pred oltar.

Pojasnil je, da poroki ni naklonjen predvsem zato, ker svoji boljši polovici ne more ponuditi vsega. "Ne vem, mislim, da nekomu ne morem ponuditi tistega, kar bi iskal. Samo doslednost. Mislim, da je moje delo moja prioriteta." Ko se je voditelj pošalil, ali razlog v resnici tiči v tem, da se ne želi zavezati zgolj eni osebi, je raper hitro pojasnil, da temu ni tako. "Nočem se poročiti, ker preprosto nočem nekoga razočarati," je dodal.

Ob tem je raper, ki so ga v preteklih letih povezovali z zvezdnicami, kot so Rihanna, Tyra Banks in Julia Fox, dejal, da si ne more predstavljati, da bi se ustalil s slavno osebo. "Verjetno se ne bom poročil z nekom slavnim. Slavni ljudje res niso nič takega, niso tako zanimivi." Kaj raper torej išče v boljši polovici? "Všeč mi je nekdo, ki je sam svoj posameznik. Ki ni le kot kopija, kot oseba, ki sem jo videl velikokrat v svojem obstoju. Všeč mi je nekdo s smislom za humor, ne pa nekdo, ki nekoga oponaša."

Čeprav ni bil nikoli zaročen, je raper decembra 2022 prišel na naslovnice časopisov, potem ko je pokazal ogrlico, okrašeno z diamanti iz zaročnih prstanov, ki jih je nameraval podariti ženskam. Ogrlica je bila sestavljena iz 42 zaročnih prstanov.