Drake si je v spomin na pokojnega oblikovalca omislil novo tetovažo

Drake bo s seboj večno nosil spomin na prijatelja, pokojnega oblikovalca, ki je sodeloval z znamkama Louis Vuitton in Off-White. Virgil Abloh je v 42. letu umrl 28. novembra po tem, ko se je v zadnjih dveh letih boril z agresivno in redko obliko raka. Kanadski pevec in raper je na svojo kožo dodal tudi tetovažo, posvečeno ravno prehitro preminulemu umetniku.