Drake uspeh novega albuma proslavil v družbi Volka z Wall Streeta

Druženje Draka in Jordana Belforta je presenetilo mnoge, ki so pred dnevi večerjali v eni od miamijskih restavracij. Novopečena prijatelja sta kar nekaj ur skupaj preživela v lokalu Carbone, kjer sta nazdravljala uspehu Drakovega albuma.

''Do njunega druženja je prišlo slučajno. Sedela sta drug ob drugem pri ločenih mizah in skupni prijatelj ju je povezal. Na koncu sta sedla za skupno mizo in se družila dolge ure,'' je povedal njun znanec, prisoten v priljubljeni restavraciji, kjer se pogosto zadržujejo velika imena iz sveta zabave. Ta je znova postala priljubljeno zbirališče po vnovičnem odprtju, v času pandemije so bila vrata restavracije namreč dalj časa zaprta. Drake se je tja napotil v družbi prijateljev iz New Yorka, Belfort pa si je obrok privoščil v družbi ženine družine iz Argentine.

Zvezdnika sta se takoj ujela in na koncu v velikem slogu proslavila uspeh pevčevih glasbenih izdelkov. Na prvem mestu lestvic se namreč trenutno nahaja pesem Way 2 Sexy, podobno dobro pa kaže njegovemu novemu albumu Certified Lover Boy. Prijatelji so dejali, da Draka in poslovneža, po zgodbi katerega je bil posnet tudi film z Leonardom DiCapriem, povezuje podoben smisel za humor. Drug drugega sta označila za 'miamijskega volkodlaka'.