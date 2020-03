Drake v pesmi mater svojega otroka označil za čisto naključje

Znan raper je pred nekaj dnevi izdal novo pesem z naslovom When to say when, v kateri je med drugim omenil tudi mater svojega dveletnega sina Adonisa Grahma. Razmerje in sina s 30-letno bivšo pornoigralko Sophie Brussaux je v pesmi označil za "čisto naključje".

Spočetje in rojstvo sina leta 2017 je raper pred mediji veliko časa skrival, njegovo skrivnost pa je razkril raper Pusha T, ko je v delu svoje pesmi The Story Of Adidon dejal: "Sophie najbolje ve, vprašaj mater svojega otroka. Adonis je tvoj sin, imej ga rad in spoštuj njegovo mater."

Brussauxova je maja 2017 za TMZ dejala, da jo je Drakeprosil celo naj naredi splav, kasneje pa je raper dejal, da ni skrival otroka pred svetom ampak svet pred otrokom.

Drakovi oboževalci so novo pesem s spornim besedilom sprejeli z mešanimi občutki.

Na Twitterju je med drugim ena od njih zapisala:"Drake je zelo nesramen. Brez kondoma si spal z eno (od mnogih) žensko, z njo dobil otroka, ga skrival, dokler ga Pusha T ni razkril, ona o tebi ni rekla nič slabega in ti jo označiš za čisto naključje?"