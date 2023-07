Drake za slab milijon kupil diamantni prstan pokojnega Tupaka Shakurja.

Prstan je pokojni Tupak nosil med svojim zadnjim nastopom na podelitvi MTV VMA nagrad. Nakit je bil prodan v sklopu dražbe, ki jo je organizirala avkcijska hiša Sotheby's. Prstan je bil pred tem v lasti raperjeve botre Yaasmyn Fula.

Na zlatem pasu, okrašenem z diamanti, sedi zlat krog, posut s tremi dragulji – osrednji rubin je obdan z dvema pavé brušenima diamantoma. Na zunanji, proti dlani obrnjeni strani traku je napis, ki se glasi "Pac & Dada 1996", ki se nanaša na Shakurja in njegovo takratno zaročenko Kidado Jones. Tupak je prstan nosil na levem prstancu. Prstan, ki je bil prodan za trikrat višjo vsoto od prvotne ocene, ki se je gibala pri 300.000 dolarjih (272.205 evrih), je eden najvrednejših artefaktov hip hopa, kar jih je bilo kdaj mogoče dobiti na dražbi.

"Ta edinstven prstan je natančno oblikoval Tupac in je med končnimi izdelki njegove brezmejne ustvarjalne energije – edinstven artefakt iz časovnega obdobja, ki je dokaz njegovega trajnega vpliva na hip hop in globalno sodobno kulturo," je dejala Cassandra Hatton, globalna vodja znanosti in popularne kulture pri Sotheby's. "Navdušeni smo, da je to izjemno delo vstopilo v novo poglavje v rokah še enega legendarnega umetnika."

To sicer ni prvi Tupakov 'spominek', ki je pristal v rokah kanadskega raperja. Julija 2020 je dobitnik grammyja razkril par ujemajočih se Shakurjevih obeskov po meri, enega modrega, drugega rdečega, v vrednosti 300.000 dolarjev (272.205 evrov) za kos.