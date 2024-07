Drakov dvorec v Torontu zalila voda: Upam, da je to espresso martini

Kanadski raper Drake je na družbenem omrežju delil posnetke, na katerih voda zaliva njegovo domovanje v Torontu. Na njih se pojavi tudi neznan moški, ki odriva vrata iz omare v kopalnico, voda pa dre iz enega prostora v drugega. Med tem ko se trudi z metlo odrivati vodo iz prostora, mu višina le-te sega do gležnjev, nova količina pa še kar priteka. V silovitih nalivih, ki so zajeli Toronto, je brez elektrike ostalo več kot 167 000 ljudi.

Drake z arhitektom in notranjim opremljevalcem Ferrisom Rafaulijem v dvorcu The Embassy.

"Upam, da je to espresso martini," je ob posnetkih uničenega domovanja, ki ga zaliva voda, zapisal Drake, ki je ogromen dvorec, ki je znan tudi pod imenom The Embassy, oblikoval skupaj s kanadskim arhitektom in notranjim opremljevalcem Ferrisom Rafaulijem . Prestižno domovanje se ponaša s sobo, ki ima 40-metrski strop, tla so prekrita z eksotičnim lesom, vhod je iz apnenca, ima pa tudi notranje košarkarsko igrišče, na kakršnih igrajo zvezniki lige NBA.

"Ker sem ga zidal v svoje domačem mestu, sem želel, da bo zgrajen trdno in bo zdržal sto let. Želel sem, da je monumentalne velikosti in vrednosti," je leta 2020 povedal za revijo Architectural Digest, pozneje pa svoj novi dom opisal kot presenetljivo razkošnega. "To sporoča velikost sob, detajli in materiali tal ter stropa," je takrat še dodal.