Drama 'Aquaman 2': Momoa preoblečen v Deppa, Heardova skoraj odpuščena

Amber Heard se ne more izogniti drami. Zvezdnica naj bi imela težave na snemanju drugega dela franšize Aquaman, kjer naj bi med njo in glavnim igralcem Jasonom Momoo prišlo do napetosti. 44-letnik naj bi se na snemanju pojavil pijan in preoblečen v Johnnyja Deppa ter zahteval, da igralko odpustijo. Rešilo naj bi jo pismo takratnega fanta Elona Muska podjetju Warner Bros.

Odnos med Jasonom Momoo in Amber Heard na snemanju prihajajočega filma Aquaman and the Lost Kingdom naj bi bil zelo hladen. V članku, ki ga je prvi objavil Variety, trdijo, da naj bi bila med igralcema velika napetost, zapiski zvezdničine terapevtke dr. Dawn Hughes pa navajajo, da je prišel Momoa na snemanje pijan in preoblečen v nekdanjega moža Heardove ter skušal doseči, da jo odpustijo.

icon-expand Amber Heard in Jason Momoa na premieri filma leta 2018 FOTO: Profimedia

"Jason je rekel, da želi, da me odpustijo. Bilo je pozno, on pa je bil na prizorišču pijan in oblečen kot Johnny. Tudi vse tiste prstane je imel," piše v terapevtkinih zapiskih. Tiskovni predstavnik franšize je te trditve v izjavi za Variety ovrgel z besedami: "Jason Momoa se je na snemanju filma Aquaman and the Lost Kingdom ves čas obnašal profesionalno." Kot je za publikacijo razkril vir z vedenjem o dogajanju v zakulisju snemanja, naj bi 37-letno igralko zares želeli odpustiti, a jo je rešilo pismo njenega takratnega fanta Elona Muska, ki je vodilnim družbe Warner Bros. poslal ostro pismo. Ustanovitelj Tesle naj bi na sedež podjetja poslal enega izmed svojih odvetnikov, ki je odnesel njegovo pismo, v katerem je grozil, da bo 'požgal' celotno hišo, če odpustijo Amber.

icon-expand Kemija med igralcema v filmu Aquaman naj ne bi bila naravna. FOTO: Profimedia

Grožnja naj bi zadostovala, saj se je, kot poroča Variety, studio vdal in obdržal Heardovo kot del igralske ekipe. Musk in igralka sta se sestajala med letoma 2016 in 2018, njuno razmerje pa ni bilo preveč resne narave. Z Deppom se je poročila leta 2017, zakon pa se je končal dve leti pozneje. Med odmevno sodno bitko leta 2022 z njenim nekdanjim možem se je pojavilo ponovno zanimanje javnosti za igralkino vlogo Mere v omenjeni franšizi. Amber je med svojim pričanjem trdila, da je vodje studia Warner Bros. niso želeli vključiti v nadaljevanje zaradi nenehne pravne drame z njenim slavnim nekdanjim možem. "Dobila sem scenarij in nato nove različice scenarija, v katerih so odstranili prizore, v katerih je bila akcija ... In v bistvu so odstranili velik del moje vloge," je trdila na sodišču.