Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Drama Beckhamovih: Kdo na strani zakoncev in kdo na strani odtujenega sina?

Los Angeles, 21. 01. 2026 16.16 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Victoria in David Beckham in Brooklyn in Nicola

Družinske drame v Hollywoodu vedno pritegnejo veliko pozornosti, nič neobičajnega pa ni, da svoje mnenje o odnosih v tujih družinah izrazijo njihovi znani prijatelji in znanci. Posebnost niso niti Beckhamovi, ki preživljajo težko obdobje, skrhane odnose pa rešujejo kar na očeh javnosti.

Spor med Davidom in Victorio Beckham ter njunim najstarejšim sinom Brooklynom se je zaostril. Čeprav govorice, da so odnosi med staršema in prvorojencem že nekaj časa skrhani, polnijo ameriške medije že od njegove poroke z Nicolo Peltz, pa je 26-letnikova zadnja objava na družbenem omrežju, v kateri je starša obtožil pretiranega nadzora, uničevanja njegove zveze in jima javno sporočil, naj ga kontaktirata le prek odvetnikov, potrdila, da je družina v resnem sporu.

Družina Beckham se je zaradi skrhanih odnosov znašla v središču pozornosti.
Družina Beckham se je zaradi skrhanih odnosov znašla v središču pozornosti.
FOTO: Profimedia

Beckhamovi, ki so sicer vedno veljali za vzor trdne družine v svetu zvezništva, kjer se zdi, da odnosi niti med najbližjimi ne štejejo več, pa očitno niso prav nobena izjema. Na spor, ki je postal javen, so se že odzvali številni znani, nekateri so dali prav staršema, drugi pa odtujenemu sinu.

Kdo podpira Davida in Victorio Beckham?

Med tistimi, ki so stopili na stran zaskrbljenih staršev, je podjetnica Bethenny Frankel, ki se ji zdi zaskrbljujoče, da je 26-letnik javno spregovoril o tako zasebnih informacijah in podrobnostih iz njihovega življenja. "Obožuje svojo ženo," je izpostavila v objavi na družbenem omrežju in dodala, da družinska drama Beckhamovih sicer ni nič posebnega. Kljub temu da sočustvuje z Brooklynom in razume, da je želel povedati svojo stran zgodbe, pa meni, da je njegov zapis le še podžgal celotno stvar. "Sedaj je to postala stvar vseh in če nimaš ogromno izkušenj z mediji, morda ne razumeš najbolje, kaj se lahko iz tega razvije. Običajno takšno ravnanje nima pozitivne strani, čeprav je vedno mamljivo," je dejala.

David in Victoria Beckham veljata za enega najbolj trdnih parov v Hollywoodu.
David in Victoria Beckham veljata za enega najbolj trdnih parov v Hollywoodu.
FOTO: Profimedia

Dodala je, da se včasih res zdi, da ni vse v krvi, ampak se je hkrati spraševala, ali je bilo za Brooklyna res vredno, da je šel tako daleč. Kljub izraženemu sočutju do 26-letnika in njegovih staršev pa je prišla do zaključka, da je vedno najbolje spore reševati na korekten način in ne v javnosti prati umazanega perila.

Oglasil se je tudi Justin Anderson, nekdanji frizer Nicole Peltz. Ta je v komentarju na družbenem omrežju zapisal: "Brooklynova žena je ena najbolj groznih zvezdnic, s katerimi sem kdaj delal. Ona je kriva." Dodal je, da je manekenka gnjilo jabolko, ob tem pa opozoril, da vsi, ki poznajo Beckhamove, vedo, da so zelo povezana družina. "Ko sem slišal, da se bosta poročila, sem takoj vedel, da to za družino ne bo dobro. Grozljiva energija. Ko nekdo ni prijazen, se to vedno razve. Tega se ne da skriti," je še zapisal frizer, ki je z Nicolo sodeloval leta 2014.

Preberi še Drama Beckham se nadaljuje: odtujeni sin pogreša sorojence

Oglasila se je tudi kozmetičarka Keren Bartov, ki je odkrito podprla Victorio. "Vsem priporočam, da si ogledate Victoriino modno revijo. To je ženska, ki je dosegla izjemen uspeh, je navdihujoča in, najpomembneje, je čudovita dobrosrčna in milostna oseba," je zapisala na družbenem omrežju.

Komičarka Katherine Ryan pa je bila zelo direktna: "Sem na strani Davida in Victorie. Kot mati in nekdo, ki je bila težavna mladostnica, menim, da mora Brooklyn odrasti." Poudarila je, da 26-letnik izhaja iz družine, ki jo je označila celo za dinastijo, kar nosi veliko privilegijev. "Od tega je veliko profitiral, zdi pa se, da nima dovolj čustvene inteligence, da bi priznal, da ni vse bilo rožnato, a mu je omogočilo čudovito življenje," je nadaljevala in opozorila, da imajo otroci znanih in uspešnih staršev pogosto težave, ker se ne čutijo dovolj sposobni, da bi dosegli enak uspeh kot oni. Ob tem je izpostavila, da Brooklyn še vedno ne ve natančno, kaj bi počel v življenju, zato tava od kariere fotografa, manekena in sedaj kuharja, ves čas pa ga starša podpirata. "Nisem zaznala nobene hvaležnosti," je opozorila komičarka.

Kdo je na strani Brooklyna in Nicole?

Prvorojenca zakoncev Beckham je javno podprla domnevna Davidova nekdanja ljubica Rebecca Loos, ki se je odzvala na komentar sledilca. "Vesela sem, da se je postavil zase in končno javno spregovoril. Hudo mi je za njegovo ubogo ženo, saj predobro vem, kakšni so lahko! Fascinantno Brooklynovo priznanje. Resnica vedno pride na dan," je zapisala.

Preberi še Domnevna Beckhamova ljubica o družinski drami: 'Predobro vem, kakšni so'

Igralka Vanessa Marcil je na družbenem omrežju zapisala: "Brooklyn Beckham se je osamosvojil. To je razvojno popolnoma normalno in zdravo. Pogumen fant." Dodala je fotografijo sončnega zahoda.

Pevka Lily Allen je Brooklyna podprla tako, da je delila portret 26-letnika, ob njem pa dodala svojo pesem West End Girl. Ali se zvezdnika osebno poznata, ni znano.

Nicola in Brooklyn Beckham
Nicola in Brooklyn Beckham
FOTO: Profimedia

Javno je podporo najstarejšemu sinu nekdanjega soigralca v klubu Manchester United izrazil tudi nogometaš John O'Kane. "Nekaj let sem živel z Beckhamom. Denimo, da želi imeti popoln nadzor in je bil obseden perfekcionist. Brooklyn je moral to povedati in uničiti podobo popolne družine. Znamka Beckham ne bi smela biti bolj pomembna od otrok, ne glede na to, kaj se je zgodilo!" je zapisal, pozneje pa v nadaljnjih objavah na družbenem omrežju opravičujoče dodal: "Da pojasnim nekaj stvari: Becksova potreba po nadzoru ga je naredila za takšnega nogometaša, kot je bil. Ne glede na to, kaj se je zgodilo z njegovim sinom, je ta čutil, da mora nekaj povedati. Še vedno verjamem, da svoje otroke postaviš na prvo mesto, ne glede na vse. A to je moje mnenje!"

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

 Dan pozneje je očeta in sina pozval k spravi. "Imaš le enega prvorojenca in ta vez bi morala biti neuničljiva. Zdi se mi, da sta tako Becks kot njegov sin enako trmasta! Zakopljita bojno sekiro in se pobotajta!" je pripisal ob fotografiji Davida, ki kleči na igrišču, ob njem pa je Brooklyn kot otrok.

beckham družina brooklyn david victoria zvezdniki spor

V Rimu slovo od modnega oblikovalca Valentina Garavanija

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469