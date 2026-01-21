Drama Beckhamovih: Kdo na strani zakoncev in kdo na strani odtujenega sina?

Spor med Davidom in Victorio Beckham ter njunim najstarejšim sinom Brooklynom se je zaostril. Čeprav govorice, da so odnosi med staršema in prvorojencem že nekaj časa skrhani, polnijo ameriške medije že od njegove poroke z Nicolo Peltz, pa je 26-letnikova zadnja objava na družbenem omrežju, v kateri je starša obtožil pretiranega nadzora, uničevanja njegove zveze in jima javno sporočil, naj ga kontaktirata le prek odvetnikov, potrdila, da je družina v resnem sporu.

Družina Beckham se je zaradi skrhanih odnosov znašla v središču pozornosti. FOTO: Profimedia

Beckhamovi, ki so sicer vedno veljali za vzor trdne družine v svetu zvezništva, kjer se zdi, da odnosi niti med najbližjimi ne štejejo več, pa očitno niso prav nobena izjema. Na spor, ki je postal javen, so se že odzvali številni znani, nekateri so dali prav staršema, drugi pa odtujenemu sinu.

Kdo podpira Davida in Victorio Beckham?

Med tistimi, ki so stopili na stran zaskrbljenih staršev, je podjetnica Bethenny Frankel, ki se ji zdi zaskrbljujoče, da je 26-letnik javno spregovoril o tako zasebnih informacijah in podrobnostih iz njihovega življenja. "Obožuje svojo ženo," je izpostavila v objavi na družbenem omrežju in dodala, da družinska drama Beckhamovih sicer ni nič posebnega. Kljub temu da sočustvuje z Brooklynom in razume, da je želel povedati svojo stran zgodbe, pa meni, da je njegov zapis le še podžgal celotno stvar. "Sedaj je to postala stvar vseh in če nimaš ogromno izkušenj z mediji, morda ne razumeš najbolje, kaj se lahko iz tega razvije. Običajno takšno ravnanje nima pozitivne strani, čeprav je vedno mamljivo," je dejala.

David in Victoria Beckham veljata za enega najbolj trdnih parov v Hollywoodu. FOTO: Profimedia

Dodala je, da se včasih res zdi, da ni vse v krvi, ampak se je hkrati spraševala, ali je bilo za Brooklyna res vredno, da je šel tako daleč. Kljub izraženemu sočutju do 26-letnika in njegovih staršev pa je prišla do zaključka, da je vedno najbolje spore reševati na korekten način in ne v javnosti prati umazanega perila. Oglasil se je tudi Justin Anderson, nekdanji frizer Nicole Peltz. Ta je v komentarju na družbenem omrežju zapisal: "Brooklynova žena je ena najbolj groznih zvezdnic, s katerimi sem kdaj delal. Ona je kriva." Dodal je, da je manekenka gnjilo jabolko, ob tem pa opozoril, da vsi, ki poznajo Beckhamove, vedo, da so zelo povezana družina. "Ko sem slišal, da se bosta poročila, sem takoj vedel, da to za družino ne bo dobro. Grozljiva energija. Ko nekdo ni prijazen, se to vedno razve. Tega se ne da skriti," je še zapisal frizer, ki je z Nicolo sodeloval leta 2014.

Oglasila se je tudi kozmetičarka Keren Bartov, ki je odkrito podprla Victorio. "Vsem priporočam, da si ogledate Victoriino modno revijo. To je ženska, ki je dosegla izjemen uspeh, je navdihujoča in, najpomembneje, je čudovita dobrosrčna in milostna oseba," je zapisala na družbenem omrežju. Komičarka Katherine Ryan pa je bila zelo direktna: "Sem na strani Davida in Victorie. Kot mati in nekdo, ki je bila težavna mladostnica, menim, da mora Brooklyn odrasti." Poudarila je, da 26-letnik izhaja iz družine, ki jo je označila celo za dinastijo, kar nosi veliko privilegijev. "Od tega je veliko profitiral, zdi pa se, da nima dovolj čustvene inteligence, da bi priznal, da ni vse bilo rožnato, a mu je omogočilo čudovito življenje," je nadaljevala in opozorila, da imajo otroci znanih in uspešnih staršev pogosto težave, ker se ne čutijo dovolj sposobni, da bi dosegli enak uspeh kot oni. Ob tem je izpostavila, da Brooklyn še vedno ne ve natančno, kaj bi počel v življenju, zato tava od kariere fotografa, manekena in sedaj kuharja, ves čas pa ga starša podpirata. "Nisem zaznala nobene hvaležnosti," je opozorila komičarka.

Kdo je na strani Brooklyna in Nicole?

Prvorojenca zakoncev Beckham je javno podprla domnevna Davidova nekdanja ljubica Rebecca Loos, ki se je odzvala na komentar sledilca. "Vesela sem, da se je postavil zase in končno javno spregovoril. Hudo mi je za njegovo ubogo ženo, saj predobro vem, kakšni so lahko! Fascinantno Brooklynovo priznanje. Resnica vedno pride na dan," je zapisala.

Igralka Vanessa Marcil je na družbenem omrežju zapisala: "Brooklyn Beckham se je osamosvojil. To je razvojno popolnoma normalno in zdravo. Pogumen fant." Dodala je fotografijo sončnega zahoda. Pevka Lily Allen je Brooklyna podprla tako, da je delila portret 26-letnika, ob njem pa dodala svojo pesem West End Girl. Ali se zvezdnika osebno poznata, ni znano.

Nicola in Brooklyn Beckham FOTO: Profimedia

Javno je podporo najstarejšemu sinu nekdanjega soigralca v klubu Manchester United izrazil tudi nogometaš John O'Kane. "Nekaj let sem živel z Beckhamom. Denimo, da želi imeti popoln nadzor in je bil obseden perfekcionist. Brooklyn je moral to povedati in uničiti podobo popolne družine. Znamka Beckham ne bi smela biti bolj pomembna od otrok, ne glede na to, kaj se je zgodilo!" je zapisal, pozneje pa v nadaljnjih objavah na družbenem omrežju opravičujoče dodal: "Da pojasnim nekaj stvari: Becksova potreba po nadzoru ga je naredila za takšnega nogometaša, kot je bil. Ne glede na to, kaj se je zgodilo z njegovim sinom, je ta čutil, da mora nekaj povedati. Še vedno verjamem, da svoje otroke postaviš na prvo mesto, ne glede na vse. A to je moje mnenje!"