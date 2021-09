Drama med Kourtneyjinimi bivšimi: Scotta zmotile njene slike s Travisom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Moški je podrgnil po čudežni svetilki in prikazal se je duh. Moški ga je prosil, da ga naredi močnejšega od vseh drugih moških na svetu. In duh je to storil. Nato je prosil za najhitrejši avto na svetu in dobil novega ferrarija. Ker mu je ostala še tretja želja, je dobrega duha prosil, da bi bil pametnejši od vseh moških na svetu. ''Seveda,'' je rekel duh in ga spremenil v žensko.