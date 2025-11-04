Svetli način
Tuja scena

Drama na izboru za Miss Universe: tekmovalke protestno zapustile dvorano

Bangkok, 04. 11. 2025 20.13 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

V prestolnici Tajske se odvija izbor za novo Miss Universe, ki pa ga je že na samem začetku zaznamovala drama. Na podelitvi uradnih lent se je namreč odvil besedni obračun med predsednikom tekmovanja in mehiško predstavnico, ki je vodil do skupnega protestnega odhoda iz dvorane. Kaj se je pravzaprav zgodilo in kako se je na vse skupaj odzvala slovenska predstavnica?

Splet so preplavili posnetki drame, ki se trenutno odvija na izboru Miss Universe na Tajskem. Na uradni podelitvi lent je sodeč po poročanju tujih medijev prišlo do besednega obračuna med predsednikom tekmovanja Nawatom Itsaragrisilom in mehiško predstavnico Fátimo Bosch. Celoten spor se je odvil pred očmi številnih, prireditev so namreč v živo prenašali na uradni Facebook strani tekmovanja.

Kaj se je zgodilo?

Nawat Itsaragrisil je pred vsemi zbranimi javno podvomil o odsotnosti mehiške tekmovalke na sponzorskem snemanju, ki je potekalo prej tistega dne, in jo prosil, naj vstane in pred kamero pojasni svojo odsotnost. Med pogovorom jo je označil za 'neumno'. Predstavnica Mehike se je na njegove besede odzvala, Itsaragrisil pa je na pomoč poklical varnostnike in jim naročil, naj jo odstranijo iz dvorane.

Grob odnos podpredsednika organizacije Miss Universe za Azijo in Oceanijo ter predsednika tekmovanja Miss Grand International ni razburil le Mehičanke, temveč tudi preostale tekmovalke, ki so v znak podpore skupaj s Fátimo Bosch zapustile dvorano. Trenutek, ko je na desetine manekenk vstalo in zapustilo prizorišče, je hitro postal viralen, mnogi so ga označili za "najbolj opolnomočujoče dejanje v zgodovini Miss Universe".

Prvi odziv Mehičanke

Fátima je po odhodu iz dvorane stopila pred medije in v kratki izjavi dejala: "Resnično imam rada Tajsko, spoštujem vse, mislim, da so to neverjetni ljudje. Toda to, kar je direktor storil, je bilo nespoštljivo. Označil me je za neumno. To ni fer, tukaj sem in delam vse po pravilih, nikomur ne škodujem. Skušam biti prijazna in se truditi po svojih najboljših močeh," je čustveno dejala in poudarila, da je pomembno, da svet vidi, kaj se je zgodilo. "Smo opolnomočene ženske in to je platforma za naše glasove. Nihče nas ne bo utišal," je dejala ob bučnem aplavzu podpore s strani prisotnih. V bran ji je stopila tudi aktualna Miss Universe, Danka Victoria Kjær Theilvig, ki je prav tako zapustila dogodek.

Kako je vse skupaj komentirala slovenska predstavnica?

Da se je na uradni podelitvi lent zgodil zaplet, je v zgodbi na svojem Instagramu (objavi, ki je na voljo 24 ur, op. a.) potrdila tudi slovenska predstavnica Hana Klaut, ki sicer dogajanja ni podrobno komentirala, je pa razkrila, da so predstavnice svoje lente dobile kasneje v dnevu, ko so se skupaj udeležile izleta z ladjo.

miss universe tajska spor drama mehika
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pegaso
04. 11. 2025 20.35
edino pravilno, še en, ki misli, da ke nad vsemi
ODGOVORI
0 0
