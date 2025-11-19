Svetli način
Tuja scena

Nov pretres: Sodnika Miss Universe odstopila zaradi suma prirejanja rezultatov

Bangkok, 19. 11. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 45 minutami

Drama na mednarodnem tekmovanju za novo Miss Universe se nadaljuje. Poleg nedavnega protesta tekmovalk zaradi žaljivih komentarjev organizatorja sta zdaj dva sodnika, Omar Harfouch in Claude Makelele, zapustila žirijo. Harfouch je organizatorje obtožil prirejanja rezultatov in lažnega izbora, saj naj bi bile finalistke določene že vnaprej.

Dva sodnika letošnjega izbora za Miss Universe, ki se trenutno odvija na Tajskem, sta le nekaj dni pred zadnjim in najpomembnejšim večerom lepotnega tekmovanja odstopila. Najprej je na svojem Instagram profilu libanonsko-francoski glasbenik Omar Harfouch objavil svoj uradni odstop iz osemčlanske žirije. Ob tem je zatrdil, da je "improvizirana žirija" že pred finalnim večerom tekmovanja, ko bo v petek, 21. novembra, znana 74. Miss Universe, izbrala finalistke.

Le nekaj ur zatem je na svojih družbenih omrežjih tudi francoski nogometni trener Claude Makelele objavil, da odstopa s sodniške funkcije. Kot razlog je navedel "nepredvidene osebne razloge."

Česa nekdanji sodnik obtožuje organizatorje Miss Universe?

"Za izbiro 30 finalistk izmed vseh 136 sodelujočih držav je bila ustanovljena improvizirana žirija – brez prisotnosti katerega koli od dejanskih osmih članov žirije, vključno z mano," je pod svojim odstopom na Instagramu zapisal Harfouch in dodal, da je to odkril s pomočjo družbenih omrežij. 

Skrivna oziroma "improvizirana žirija" naj bi bila sestavljena iz posameznikov, ki so v romantičnih oziroma osebnih odnosih z nekaterimi tekmovalkami, je zatrdil. S temi trditvami je soočil tudi Raula Rocho Cantuja, predsednika in solastnika Miss Universe, in vse skupaj označil za "pomanjkanje preglednosti v postopku glasovanja za Miss Universe."

Nekdanja sodnika.
Nekdanja sodnika. FOTO: Instagram

Kot je zapisal: "Ne morem se postaviti pred televizijske kamere in se pred javnostjo pretvarjati, da legitimiziram glasovanje, pri katerem nisem nikoli sodeloval. Izločene so države, ki so trenutno v vojni, diskriminirane ali geopolitično občutljive. Gledalci bi domnevali, da je odločitve sprejela žirija, jaz pa ne morem nositi odgovornosti za postopke, pri katerih nisem sodeloval. Bilo bi nepošteno."

Organizatorji Miss Universe so po obeh sodniških odstopih podali uradno izjavo, v kateri so zavrnili trditve Harfoucha in zapisali: "Nobena zunanja skupina ni bila pooblaščena za ocenjevanje ali izbiro finalistk." Ob tem so namignili, da se je – zdaj že nekdanji sodnik – morda skliceval na program Beyond the Crown, pobudo z družbenim vplivom, ki deluje neodvisno od tekmovanja Miss Universe in ima ločen izbor.

To ni prvi pretres na letošnjem Miss Universe

Lepotno tekmovanje pa je v začetku meseca že naletelo na negativne odzive, potem ko je tajski predsednik Nawat Itsaragrisil na predtekmovalnem dogodku javno oštel mehiško predstavnico Fatimo Bosch, ker na svojih družbenih omrežjih ni objavljala promocijskih vsebin. Zaradi njegovih neprimernih in žaljivih komentarjev je večina tekmovalk protestno zapustila dvorano in sprožila ostro gibanje zoper organizacijo lepotnega tekmovanja. Dosegle so menjavo pri vodilnem vrhu.

miss universe drama sodnika odstop
