Dražba lastnine Gine Lollobrigida: tudi ura, ki ji jo je podaril Fidel Castro

Gina Lollobrigida je na rdečih preprogah po svetu nosila biserne ogrlice z rubini in diamanti, prstane, okrašene s smaragdi, in pozlačene koralne uhane. Vendar pa dragoceni nakit ni eden od vrhuncev dražbe, temveč na prvi pogled neopazna ročna ura. Zakaj je ena glavnih pozornosti na dražbi, razkrije pogled na gravuro: "Za Gino z občudovanjem. Fidel Castro." Kubanski voditelj je bil eden njenih največjih oboževalcev in je Lollobrigidi podaril kvarčno uro Seiko.

Na dražbi je tudi fotoaparat, ki ga je "La Lollo" najraje uporabljala za portretne fotografije. Fotografirala je Paula Newmana, Salvadorja Dalija in Henryja Kissingerja. Naprodaj pa so tudi monumentalna sicilijanska lesena omara, okrašena s koralami in želvami, meči iz filma Najlepša ženska na svetu, vrtni stoli iz kitajskega porcelana, ruske ikone in skulpture tibetanskih bogov. Med predmeti so tudi številni drugi kosi pohištva, umetnine in osebni spominki.

Kaj točno se bo zgodilo z izkupičkom od dražbe, po pisanju dpa ni jasno. Po poročanju italijanskih medijev pa so jo organizirali predvsem zato, ker naj bi filmska diva za seboj pustila dolgove. Preostanek naj bi si razdelila dediča, njen sin Milko Škofic ter njen dolgoletni pomočnik in spremljevalec Andrea Piazzolla, oba sta že vrsto let v sporu.