Dražba predmetov Joan Rivers: tudi rentgenska posnetka psa in lasulji

Melissa Rivers , hčerka legendarne pokojne komedijantke Joan Rivers , se je 11 let po mamini smrti odločila za dražbo njenih unikatnih predmetov. "Končno sem čustveno pripravljena, da se poslovim od njih," je dejala reviji People pred začetkom dražbe več kot 300 predmetov, med katerimi so bili tudi rentgenska posnetka prsnega koša psa, spominki, povezani z britansko kraljevo družino, ter dve lasulji zvezdnice.

Dražba se je odvila 9. oktobra v hotelu Peninsula v Beverly Hillsu, kljub nenavadnemu naboru predmetov pa so ti našli nove kupce. Dva rentgenska posnetka prsnega koša psa komedijantke sta bila na dražbi prodana za 576 dolarjev oziroma slabih 495 evrov. Uokvirjena fotografija psa Spika, njegova ovratnica, kreditna kartica z njegovim imenom in gumb z napisom 'Rada imam Spika' pa so bili prodani za 1920 dolarjev oziroma 1656 evrov. Pokojna Joan je sicer ljubljenčku pripisala zasluge za rešitev življenja v težkih trenutkih po izgubi dolgoletnega soproga.

Dve lasulji zvezdnice sta bili prodani za 5760 in 2880 dolarjev oziroma 4967 in 2483 evrov, dve voodoo lutki pa za 448 dolarjev oziroma 386 evrov. Nov dom so našli tudi spominki, povezani z britansko kraljevo družino. Med njimi sta bila set skodelic, ustvarjenih za poroko princa Andrewa in Sarah Ferguson, in set skodelic v spomin na srebrni jubilej pokojne kraljice Elizabete II.