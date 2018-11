'Draco Malfoy' je danes videti popolnoma drugače

Britanski igra lec Tom Felton se je javnosti približal s svojo vlogo v priljubljeni čarovniški sagi Harry Potter , v kateri je zaigral zlobnega čarovnika Draca Malfoya . Od zadnjega izmed osmih delov filma, v katerem smo lahko še zadnjič videli Toma vihteti čarovniško palico, je preteklo že približno sedem let.

Felton je bil nedavno povabljen v eno izmed britanskih pogovornih oddaj, kjer se je pogovarjal z voditeljema Susanno Reid in Piersom Morganom o prihajajoči seriji Origin. Igralec bo v znanstveno-fantastični seriji igra l glavno vlogo, a kot kaže, njegovih oboževalcev ni toliko pritegnila novica o njegovi novi vlogi, kot dejstvo, da se je igra lec v sedmih letih popolnoma spremenil.

Številni so se na druž benih omrežjih 'znesli' nad igra lcem s komentarji, v katerih so bodisi kritizirali njegovo pričesko, celoten videz ali pa se preprosto spraševali, kako je mogoče, da se je tako drastično spremenil.

Medtem, ko so oboževalci večinoma kritizirali njegov videz, pa je voditelj Piers priznal, da si še ni ogledal nobenega izmed filmov Harry Potter in da mu v tem kontekstu njegova 'velika' igralska vloga v čarovniškem filmu bolj malo pomeni. Ob tem je dodal, da je njegov sin Spencer eden večjih oboževalcev vseh delov čarovniške sage in da ima celo tetovažo s čarovniškim motivom.