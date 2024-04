Drew Barrymore hčerkama še ne pusti v Hollywood

Otroka Drew Barrymore , 11-letna Olive in leto mlajša Frankie, si želita po maminih stopinjah v Hollywood, vendar voditeljica pogovorne oddaje, igralka in producentka temu še ni pripravljena reči da. "Kmalu po tem, ko sem imela otroka, se spomnim, da so me ljudje spraševali: No, ali bi radi, da gredo vaši otroci v posel? Fuj," pravi voditeljica oddaje The Drew Barrymore Show . "Nato sem pomislila, da se glede tega posla sploh ne počutim tako. Ta industrija mi je dala vse priložnosti pod soncem in svojega življenja ne bi mogla bolj ceniti."

Barrymore – katere oče, dedek, pradedki, prastarši, prateta in stric so bili vsi igralci – je pri 11 mesecih posnela svojo prvo reklamo in bila izbrana za film E. T. pri šestih letih, ki so mu sledili priljubljeni filmi, vključno s Stara, spelji se! in 50 prvih poljubov.

Kljub temu, da sama ljubi šov biznis, svojima dekletoma še ne daje zelene luči k pridružitvi. "Moja otroka me ves čas sprašujeta o tem. Radi bi bili v filmu ali na družbenih omrežjih ali bi peli ali kar koli drugega. Vedno rečem 'da' šolskim predstavam in gledališkim taborom. Toda izpostavljanju javnosti za zdaj še nasprotujem in potem me sprašujeta: No, kakšna je številka, kdaj bova dovolj stari, da lahko pričneva? In vedno rečem, vem, da želita odgovor, vendar ga ne morem dati, občutek bo ta, ki mi bo povedal, kdaj bom čutila, da sta pripravljeni."

Ko bo prišel ta trenutek, bo igralka njuna največja navijačica. "Kot njuna mama bom svoji dekleti zelo podpirala na tej poti, ampak menim, da trenutno še ni pravi čas. Še enkrat, kdaj bo ta prišel, ne vem, ampak verjetno ne bo pri 13 in verjetno še niti pri njunih 14 letih. Vašega otroka morate poslušati, podpirati in mu zaupati. Tako da ne vem, pri katerih letih jima bom dovolila, da se izpostavita, verjetno še nekoliko kasneje kot pri starosti 14 ali 15 let."