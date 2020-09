Drew Barrymore po 15 letih znova spregovorila z nekdanjim soprogom

45-letna igralka Drew Barrymore, ki je med drugim igrala v filmu 50 prvih poljubov (50 First Dates), je v svojo pogovorno oddajo povabila 49-letnegaToma Greena, s katerim sta se nazadnje videla in slišala pred 15 leti. Tom je bil nad povabilom navdušen, vesel je bil tudi, ker je videl, da Drew vnovično združenje ogromno pomeni."Tako sem vesel, da si me povabila v oddajo. Predolgo je bilo. Res se nisva videla že 15 let," je povedal igralec, ki je med drugim igral v komedijiFreddy je odpisan.