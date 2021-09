Drew Barrymore je želela po hčerinem rojstvu opustiti igranje

Igralka Drew Barrymore je Daxu Shepardu, voditelju priljubljenega podkasta, priznala, da je vedno želela postati najboljša različica same sebe, a ji to pred rojstvom njene prve hčere Olivie ni uspelo. Njeno življenje je bilo namreč pred tem zelo burno. Že pri 14 letih je sama skrbela zase, disciplino pa je, kot pravi, pridobila z delom, saj je morala kot igralka na snemanja priti dobro pripravljena.

"Lahko sem bila dobro delujoča ženska v službi. Bila sem ženska v sejni sobi in otrok v spalnici, a bilo mi je je**** vseeno. Po cesti Mulholland Drive sem se lahko vozila s pijanimi ljudmi . Kako to, da nisem odšla na drugo stran, mi ni jasno. Moje življenje je bilo popoln eksperiment, kako daleč lahko grem. Idiotizem in nesmrtnost ter zgolj popolna zabloda, hedonizem in sebičnost. Veliko zabave in dogodivščin, ampak ničesar ne bi spremenila," se je spominjala svojih najstniških let.

Njen življenjski slog se je spremenil, ko je morala poskrbeti za svoji dve hčeri, takrat pa se je tudi zmanjšala njena želja po igranju, saj ji je to vzelo preveč časa: "Zbudiš se pred svojimi otroki in prideš domov, ko že spijo. Nisem želela biti nekdo drug. Nisem se želela pretvarjati, da sem nekdo drug. Nisem hotela preučevati življenja nekoga drugega in postati on. Nisem se mogla sprijazniti z dejstvom, da ne želim več opravljati dela, ki sem ga opravljala vse življenje, ker sem želela biti zgolj mama."

V zaključku pogovora je zvezdnica spregovorila o svoji materi, do katere je dolgo časa kuhala zamero, ker ji ni nudila vzgoje in skrbi, ki ju je kot otrok potrebovala. Dejala je, da je kasneje sprejela njun težavni odnos in ji kot odrasla zrela oseba odpustila.