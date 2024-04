Drew Barrymore: Ljudje, ki ničesar ne obžalujejo, lažejo

V počastitev 50. obletnice revije People se je Drew Barrymore , podjetnica, producentka, igralka, avtorica in voditeljica pogovorne oddaje The Drew Barrymore Show , ozrla na svojih 15 naslovnic za revijo, vključno s tisto, na kateri je bila stara 13 let, ko je že uživala prepovedane substance. Intervju iz leta 1989, ko je bila še v centru za zdravljenje, je bil zelo navdihujoč, je povedala igralka.

Mati dveh hčera pravi, da so ji njene življenjske izkušnje pomagale krmariti v svetu starševstva. "Pravzaprav se mi zdi, da mi moja zgodba daje tako lepo majhno značko za zasluge, kot taborniško čast, da govorim o tem in vem, kako se pogovarjati kot starš."

"Ko zdaj gledam na to, ne vidim žalosti ali tragedije. Všeč mi je, da sem bila s svojo zgodbo hodeča opozorilna tabla. Zaradi tega po tem, ko govorimo o vzgajanju otrok, ki so ves čas na družbenih omrežjih, moramo biti podobni hollywoodskim staršem, ki so svoje otroke zaščitili. Vprašati se moramo, ali želim zaščititi svojega otroka, kje so meje? Kaj bi jih moral učiti? Vsi smo v istem čolnu," je rekla igralka.

Zvezdnica s knjigo spominov iz leta 1990 z naslovom Little Girl Lost je ponosna na to, kako daleč je prišla od svojih najstniških let. "Vem, da nisem več izgubljena," je dejala in dodala:"Morda se v nekih trenutkih ponovno počutim izgubljeno, ker nikoli ne veš vsega in včasih se kaj ne izide, ampak kar naprej odkrivaš nove stvari in če se držiš teh ugotovitev, potem imaš to zbirko modrosti."

Voditeljica upa, da bodo njene izkušnje pomagale vsem, ki se spopadajo s težkimi časi. "Morda bo na tvoji poti še ena nizka točka. V redu je. Prebrodil boš to. Morda tega ne boš storil sam. Morda boš to storil tako, da boš prosil za pomoč, in morda boš to storil tako, da si boš drznil biti tako pošten, da se boš počutil tako golega in boš zmeden glede tega: Kaj sem pravkar rekel? Tega ne morem vzeti nazaj."