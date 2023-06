Drew Barrymore: Nikoli nisem rekla, da si želim, da bi moja mama umrla

Po tem, ko so bili njeni komentarji o odnosu z mamo Jaid Barrymore napačno razumljeni, je igralka in televizijska voditeljica Drew Barrymore na svoj Instagram profil objavila videoposnetek, v katerem je obsodila ravnanje tabloidov.

"To sporočilo je za vse tabloide, ki se j***** z mojim življenjem, odkar sem bila stara 13 let. Nikoli nisem rekla, da si želim, da bi moja mama umrla. Kako si drznete položiti te besede v moja usta," je razburjeno dejala. "Bila sem ranljiva in poskušala sem ugotoviti zelo težko in boleče razmerje, hkrati pa sem priznala, da je to težko storiti, dokler je starš živ." Pojasnila je, da s povedanim ni namigovala na to, da komaj čaka, da njena mama, s katero ima kompleksen odnos, umre, temveč da se mora s problemom soočiti v realnem času in ne čakati na njeno smrt.

"Nikoli več ne obračajte mojih besed in trdite, da želim smrt svoji mami. Nikoli nisem in nikoli ne bi tega rekla. Nasprotno. V nadaljevanju (intervjuja za revijo New York, op.a.) celo izrazim željo, da nikoli ne bi želela živeti v trenutku, v katerem bi smrt nekomu želela, ker je to bolno."