Drew Barrymore o hčerinem presenečenju: Bila je v moji poročni obleki

"Ko sem se vrnila s snemanja oddaje, so mi rekli, da ima Olive zame presenečenje. Ko sem prišla v sobo, je tam stala v moji poročni obleki," je v eni svojih oddaj The Drew Barrymore Show povedala igralka. Zvezdnica je svojo hčerko pohvalila, da je videti lepo in ji razkrila še eno skrivnost. "Povedala sem ji, da je to pravzaprav že drugič, ko nosi to obleko, ker je bila šest mesecev v mojem trebuhu, ko sem jo nosila sama," je zaupala in dodala, da je hčerkama obljubila, da jo bo hranila zanju.