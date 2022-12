Drew Barrymore o ločitvi: Misliš, da alkohol pomaga zatreti bolečino, a je ne

Zvezdnica je razkrila, da je bilo v času ločitve zanjo pitje alkohola stalnica. "Ne moreš se spremeniti. Si šibek in nesposoben narediti tisto, kar je zate najboljše. Nenehno misliš, da boš obvladal to stvar, a ti to postaja vse boljše," je povedala. K treznosti sta jo spodbudili 10-letna hčerka Olive in 8-letna Frankie, ki sta jo motivirali med terapijo in jo spodbujali h končnemu okrevanju. "Videla sem, da to ni življenje, ki ga želim za svoja otroka. Pot je bila boleča in mučna, a me je vrnila nazaj," je iskreno dodala.