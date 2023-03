Drew Barrymore o Spielbergu: Imava čudovit odnos

Ameriška igralka Drew Barrymore je za The Wall Street Journal povedala, da je najljubša stvar, ki jo ima v svoji garderobi, fotografija s snemanja E. T. vesoljčka, kjer je odigrala glavno vlogo. Na fotografiji pozira skupaj z režiserjem legendarnega filma Stevenom Spielbergom, za katerega pravi, da je v njenem življenju odigral pomembno vlogo.

Drew je o odnosu s Spielbergom dejala: "To, da nisem imela očeta in da nisem imela podobnega odnosa z nikomer drugim – bil je tako prijazen, dober in skrben. Še vedno imava čudovit odnos. Hvaležna sem mu, ker mislim, da bi bilo, v kolikor ne bi izbral mene, moje življenje precej drugačno. Noro je, ko lahko to pripišeš nekomu."