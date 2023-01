Drew Barrymore občuduje Leonarda DiCapria, da še vedno obiskuje nočne klube

"Všeč mi je, da še vedno hodi po klubih in na jahte," je o še vedno precej mladostniškem življenjskem slogu igralca Leonarda DiCapria v svojem podcastu razkrila Drew Barrymore .

47-letnica, ki je v zadnji oddaji gostila tekstopisca Sama Smitha , je pritrdila njegovi izjavi, da je Leonardo poreden fant. "Vem, da je in to mi je všeč," je dejala igralka, ki je obenem tudi priznala, da je bil zvezdnik filma Titanik njena prva zvezdniška simpatija.

Da je priljubljeni Leo kljub 48. letom še vedno eden izmed tistih, ki ne zamudijo nobene zabave, je znano že dolgo. Tako je tudi v duhu prazničnega decembra poskrbel za zvezdniško zabavo, na katero je povabil veliko znanih obrazov, kot so Delilah Belle Hamlin, James Marsden, Eiza González in Kiernan Shipka .

Prav tako se zvezdnika drži sloves, da so dekleta, starejša od 25 let, zanj prestara, zato jih po preseženi omenjeni starosti zamenja za mlajše. Nedavno so zvezdnika opazili na jahti s prijateljema raperjem Drakom in igralcem Tobeyjem Maguirejem ter v družbi manekenke Victorie Lamas. Čeprav viri blizu zvezdnika trdijo, da nista v ljubezenskem razmerju, je mladenkin oče priznal, da je njegova hči očarana nad igralcem. "Zelo ga ima rada. Sta prijatelja, a nista v resni zvezi," je razkril Lorenzo Lamas, znan igralec.