Drew Barrymore: Obžalujem, ker sem drugim verjela, da je Woody Allen nedolžen

Dylan Farrow je v pogovorni oddaji z igralko Drew Barrymore spregovorila o dokumentarni seriji, v kateri razlaga ozadje njenih obtožb spolne zlorabe proti Woodyju Allenu. Voditeljica Drew je nekdanji Woodyjevi posvojenki povedala, da njeni zgodbi verjame in obžaluje, da je bila med tistimi, ki se je pustila prepričati, da je režiser nedolžen.

Drew Barrymoreje v svoji pogovorni oddaji gostila Dylan Farrow, ki je spregovorila o nedavni dokumentarni serijiAllen vs. Farrow, v kateri režiserja Woodyja Allena obtožuje spolne zlorabe. Farrowa je voditeljici zaupala travmo, s katero se zaradi incesta spopada celo življenje, Barrymorovo pa je Dylanina pripoved spodbudila, da tudi sama reflektira svoj odnos z režiserjem.

icon-expand Dylan Farrow FOTO: AP

"Z Woodyjem Allenom sem v preteklosti sodelovala. Z njim sem leta 1996 posnela film z naslovom Vsi pravijo ljubim te. Ne obstaja večje karierne vstopnice kot delo z Woodyjem Allenom. Nato sem dobila otroka in to me je spremenilo, ker sem se zavedala, da sem bila jaz ena izmed tistih ljudi, ki nisem videla širše slike od zgodbe, v katero so me prepričali drugi. Vidim, kaj se trenutno dogaja v industriji in to je posledica tvoje pogumne odločitve, zato se ti zahvaljujem," je voditeljica pohvalia Dylanino prizadevanje, da legendarni režiser odgovarja za svoja dejanja spolne zlorabe.

icon-expand Drew Barrymore FOTO: Profimedia

Dylan je voditeljičina podpora zelo veliko pomenila: "Trudim se, da ne bi jokala. Zame je to tako pomembno, ker je preprosti reči "Seveda ne bi smela delati z njim, ker je bedak in pošast," ampak zdi se mi resnično pogumno in izjemno plemenito, da si mi povedala, da je imela moja zgodba, in to, kar sem prestala, nate dovolj velik vpliv, da si spremenila svoje mnenje." V nadaljevanju je pogovor nanesel na dokumentarno serijo o ozadju spolnega nadlegovanja, ki je po Dylaninih besedah pomagal odpreti pogovor med njenimi sorodniki, za katere je bila "šokirana", ker so privolili v sodelovanje. "Menim, da je bil rezultat dokumentarca, boljša komunikacija med nami, kar je zanimivo. Drug z drugim o dogodkih nismo govorili, zato se je javno govorjenje zdelo povsem nedojemljivo," je povedala Farrowa. Igralkin brat, Fletcher Previn, je bil eden izmed govorcev, ki je podprl njeno zgodbo. Dodala je, da razume tudi brate in sestre, ki so se odločili, da v projektu ne bodo sodelovali:"Postopoma se je vedno več bratov in sester odločilo za sodelovanje, nekaj pa se jih ni. Z njimi sem se o tem pogovorila in njihovo odločitev spoštujem."

Drew se je s podporo Farrowovi pridružila številnim drugim zvezdnikom, kot so Timothée Chalamet,Natalie Portman,Greta Gerwig,Colin Firthin Ellen Page, ki so javno priznali, da obžalujejo sodelovanje z Allenom. Leta 2018, ko je Dylanina zgodba ponovno pridobila pozornost javnosti, so se igralki opravičili, ker so v preteklosti delali s priznanim režiserjem. Dokumentarna miniserija, ki sta jo režiralaAmy Ziering in Kirby Dick, je izšla v štirih delih. Raziskuje Dylanine obtožbe, da jo je njen oče, Woddy Allen pri sedmih letih spolno zlorabil. Woody Allen in igralka Mia Farrow sta bila v razmerju 12 let, skupaj pa sta imela tri otroke, dva posvojena - Dylan in Mosesater biološko hči Satchel.

icon-expand Woody Allen FOTO: Profimedia

Farrowa je v intervjuju z Barrymorjevo povedala, da si dokumentarne serije zaradi pandemije ni morala ogledati skupaj z materjo Mio Farrow. "Najraje bi si serijo ogledala z njo, ampak to preprosto ni bilo mogoče. Žal sva karanteno preživljali ločeno," a dodala, da njeno mnenje dobro pozna: "Od nje sem resnično slišala že vse. Skupaj in ločeno sva krmarili po nenavadni poti, ki je vsekakor spremenila najino medsebojno komunikacijo in interakcijo. Menim, da se zaradi tega kot ženski še bolj spoštujeva," je zaključila. Dylanine obtožbe so prvič prišle v javnost leta 1993, ko je bivša režiserjeva partnerka Mia Farrow vložila tožbo proti režiserju, v kateri je zahtevala skrbništvo nad njunimi otroci, saj je izvedela, da je imel Allen razmerje z njeno drugo posvojeno hči Soon-Yi Pervin. Režiser se je leta 1997 s Pervinovo tudi poročil in trdil, da je njegovo razmerje spodbudilo Dylan k maščevanju, zato si je zgodbo o spolni zlorabi izmislila. Dokumentarec se je poleg afere osredotočil tudi na medijsko obravnavanje obtožb pedofilije v 90. letih prejšnjega stoletja, dotaknil pa se je tudi gibanja #metoo, ko se je Allenovo vedenje ponovno znašlo pod drobnogledom.

Woody Allen je obtožbe spolnega nadlegovanja vedno vztrajno zanikal, v svoji knjigi, izdani leta 2018, pa je zapisal, kako je po obtožbah s težavo dobil delo, saj v Združenih državah Amerike njegovih filmov nihče ni želel distribuirati.