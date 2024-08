Drew Barrymore: Poskušala bom vaditi fizično distanco, kar ni moja močna točka

Drew je zaradi svoje potrebe po dotikanju gostov večkrat postala tarča šal in kritik na spletu. Veliko pozornosti je požel prav njen intervju z legendarno Oprah. Številni uporabniki so na spletu komentirali, da je Oprah zaradi vseh dotikov videti nelagodno.

"Rada imam ljudi. Rada imam vsakega človeka na planetu. Navdušena sem in vsak ima svojo zgodbo in vsak človek je izjemen in zanimiv. In tako zabavno je dobesedno postati sogovornik v službi. To je najbolj 'kul' stvar na svetu," je svoje poteze zagovarjala v pogovoru z Jimmyjem Fallonom, ki se je pošalil na račun njenega voditeljskega sloga.