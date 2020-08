Drew Barrymore obžaluje, ker je med šovom pregloboko pogledala v kozarec

"V vaši oddaji sem pregloboko pogledala v kozarec in nikoli si nisem in si tudi ne bom oprostila te napake," je povedala 45-letna zvezdnica Drew Barrymore in dodala, da se je naučila spregovoriti o svojih napačnih odločitvah. "Nisem popolna in tega se zavedam. Že kot otrok sem razumela, da življenje ne gre vedno po načrtih."

"Res se želim opravičiti glede svojega vedenja. Tega si ne bi smela dovoliti. Tako mi je žal," je povedala Drew ob pripravah na svojo enourno oddajo The Art of the Interview, kjer bo gostila številne navdihujoče ljudi, med njimi Jimmyja Fallona in Seana Evansa.

VoditeljAndy Cohen se je odzval na njeno opravičilo in jo potolažil, da ni prva, ki je v njegovi oddaji spila kakšen kozarec preveč. "Vajen sem, da so ljudje v moji oddaji sproščeni, in zato si takšnih stvari običajno ne zapomnim. Ni se treba opravičevati, ker se to večkrat zgodi."

Drew je bila v preteklosti odkrita glede svojih težav z zlorabo prepovedanih substanc."Uživam življenje in ne morem stopiti iz svoje kože,"je pred časom povedala v intervjuju. Večino svoje mladosti je tako preživela v bitki z odvisnostjo od alkohola in drog. Prvič je bila na zdravljenju, ko je imela 13 let, mnogi so zato veseli, da je našla svetlo točko v življenju in postala ena uspešnejših igralk.