Drew Barrymore priznala: Z Lukom Wilsonom sva bila v odprtem razmerju

"Ko sva se prvič srečali, sva bili mladi in divji," je dejala 46-letna Barrymorova. "Mislim, da je bilo v baru, restavraciji … Chez Jay v Santa Monici z Lukom (Wilsonom)," je spomine obujala 42-letna Hudsonova.

V dnevni pogovorni oddaji, katere voditeljica je Drew Barrymore , je ta skupaj z igralko Kate Hudson spregovorila o tem, kako sta se spoznali in kašno je bilo takrat njuno ljubezensko življenje.

Drew Barrymore in Luke Wilson leta 1998 na premieri filma Divje strasti (Wild Things).

"Tudi jaz sem bila tam z Wilsonom," je v smehu dejala Kate Hudson. (Hudsonova je v preteklosti hodila z Lukovim starejšim bratom Ownom Wilsonom, potem ko sta skupaj snemala film Jaz, ti in nadloga Dupree iz leta 2006, op. a.) Naj omenimo, da se Owen te dni pripravlja na promocijo svojega novega filma Poročiva se (Marry Me), v katerem nastopa v glavni vlogi skupaj z Jennifer Lopez in kolumbijskim zvezdnikom Malumo.