Drew Barrymore razkrila, da je leta 2019 prenehala piti alkohol

Igralka in voditeljica Drew Barrymore je znova prenehala piti alkohol. 46-letnica je nastopila v oddaji CBS Mornings, v kateri je priznala, da je po ločitvi od moža Willa Kopelmana obiskala ustanovo, kjer so ji pomagali s pogovori, hkrati pa je prenehala piti alkohol. Zvezdnica je imela burno mladost, njene težave z odvisnostmi pa so se začele že zelo zgodaj.

Drew Barrymore je odkrito spregovorila o tem, da je pred dvema letoma in pol znova prenehala piti alkohol, saj je spoznala, da ji ne prinaša nič dobrega. Brez medijske pozornosti se je umaknila v ustanovo v zvezni državi Utah, kjer so ji pomagali pri spremembi načina življenja.

icon-expand Drew Barrymore FOTO: Profimedia

"Povedala bom nekaj, česar nisem že dolgo časa, in sicer da že dve leti in pol nisem popila pijače, v kateri bi bil alkohol. Za to sem se odločila, ker sem dojela, da mi ne koristi in da nočem tako živeti," je povedala 46-letnica. Izšel je tudi napovednik njene oddaje, v kateri je bil gost pevec in igralec Machine Gun Kelly, z Barrymore pa sta spregovorila tudi o duševnem zdravju. Drew je razkrila, da se je po težki ločitvi od moža odločila, da obišče zdravstveno ustanovo v Utahu, kjer so ji pomagali, da se je spet postavila na noge in spremenila način življenja: "Nisem se počutila preveč dobro, zato sem potrebovala pogovor z ljudmi, ki bi pomagali z nasveti, kako naj se izkopljem iz brezna, v katerem sem se znašla. Imela sem dva otroka, ki sta me potrebovala, in potrebovala sem pomoč."

Dejala je, da je svoje notranje boje skrbno skrivala. O težavah z alkoholom ni govorila, ker jih je želela reševati v zasebnosti. "Svojo težavo z alkoholom sem želela rešiti po tiho in v zasebnosti. Sedaj je preteklo že nekaj časa, odkar sem spremenila način življenja, in vem, da deluje. Na področja, na katerih so me včasih preganjali demoni, se je končno naselil mir," je razkrila zvezdnica.

Njene težave z odvisnostmi so se začele že v rani mladosti, ko je zaslovela kot otrok, nato pa z materjo obiskovala zabave. Leta 1989, ko je bila stara 14 let, je za revijo People razkrila, da je prvič poskusila alkohol, ko je bila stara devet let, prvi zvitek marihuane je pokadila leto pozneje, pri 12 letih pa je poskusila kokain. Preden je dopolnila 13 let, je bila že dvakrat na odvajanju, svoje težave z odvisnostjo pa je opisala v knjigi Little Girl Lost. V preteklosti je razkrila tudi, da jo je mati prisilila v zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, kjer je ostala 18 mesecev. Po prihodu iz ustanove se je osamosvojila in začela znova graditi svojo kariero, kar je bil velik izziv, saj je bila zaradi odvisnosti na črnem seznamu.

Njen uspeh se je kmalu vrnil, in čeprav se ni več zatekala k drogam, je začela piti alkohol na družbenih dogodkih. Leta 2018 je dejala: "Pijem, uživam svoje življenje in se tako sprostim." Bila je tako samozavestna in prepričana, da nima težav z alkoholom, da je ustanovila svojo znamko vin, za katero je rada raziskovala. Kot kaže, Barrymore Wines ne obstaja več. Preden se je odločila za zdravljenje, so v medijih zakrožile govorice, da so njeni prijatelji zaskrbljeni zaradi njenega prekomernega pitja. Pijana se je pojavila tudi v oddaji Andyja Cohena, pozneje pa priznala, da si tega dejanja ni nikoli odpustila.