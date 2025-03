Drew Barrymore s komentarjem o princu Harryju v zagato spravila Meghan Markle.

Drew Barrymore je v zagato spravila Meghan Markle s simpatičnim komentarjem o njenem soprogu, princu Harryju . Voditeljica priljubljene pogovorne oddaje je zakon kraljevega para označila za vroč, kar je v zadrego spravilo Meghan. "Vsakič, ko se pogovarjam z nekom, ki vaju pozna ... in to so različni ljudje, mi rečejo: 'Tako sta zagreta drug za drugega,' " je dejala Drew Barrymore.

Njena pripomba je v smeh spravila 43-letno mater dveh otrok, ki si je z dlanmi prikrivala obraz. "Vsakič, ko vidim vajino fotografijo, se držita za roke, se poljubljata, tako ljubeča sta," je dejala Drew Barrymore.

"Mislim, poglej, življenje je polno presenečenj. Nisem pričakovala, da bom srečala Harryja in da bo to najina ljubezenska zgodba in, veš, imam veliko srečo," je odgovorila Meghan Markle in svojega soproga po poročanju Page Six opisala kot najbolj smešnega, najslajšega in najbolj očarljivega moškega.