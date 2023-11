Drew Barrymore se izogiba lepotnih operacij, ker povzročajo odvisnost

"Sem oseba, ki hitro podleže odvisnosti, zato me skrbi, da se ne bi znala ustaviti," je povedala v nedavnem intervjuju in dodala: "To me plaši zgolj zaradi mojega lastnega pristopa k stvarem. Zaradi tega sem pripravljena počakati, preden bom kaj spremenila." 48-letica sicer vztraja, da še ni preizkusila nobenega postopka, s katerim bi se borila proti staranju. "To bom vzdrževala toliko časa, kot bom lahko," je še povedala in ob tem poudarila, da ne obsoja tistih, ki uporabljajo te metode.

Drew Barrymore pa uporablja lepotne izdelke in z veseljem eksperimentira z različnimi pričeskami. Igralka, ki je zaslovela že v otroških letih, je priznala, da si je tolikokrat prebarvala lase, da se svoje naravne barve niti več ne spomni.