Drew Barrymore se je po 20 letih v živo srečala z nekdanjim možem

Igralka Drew Barrymore in njen nekdanji mož Tom Green sta se po 20 letih znova srečala iz oči v oči. Igralca sta bila poročena med julijem 2001 in oktobrom 2002, zvezdnica pa je Greena povabila kot gosta v svojo pogovorno oddajo The Drew Barrymore Show. 50-letnik se je že septembra 2020 pojavil v oddaji, toda takrat le virtualno.

Nekdanja zakonca Drew Barrymore in Tom Green sta pred letom spregovorila prvič po 15 letih, sedaj pa sta se srečala tudi v živo v njeni pogovorni oddaji. Obujala sta spomine, Tom pa je pripomnil, da je tokratno srečanje veliko boljše od prejšnjega: "To je veliko boljše od zaslona. Všeč mi je iz oči v oči."

Drew Barrymore in Tom Green FOTO: Profimedia

46-letna igralka se je med pogovorom spomnila njunega potovanja na Irsko, kjer sta se odpravila tudi na nek hrib. "Mislim, da sva po pomoti preplezala dve gori," se je pošalila Drew, Tom pa je dodal: "Bil je čudovit izlet. Lahko bi rekel, da je bil eden boljših v mojem življenju. To je bilo najino poročno potovanje in bilo je res dobro." Da je bilo njuno poročno potovanje lepo, se je strinjala tudi zvezdnica, spomnila pa se je tudi enega bolj groznih skupnih doživetij. Leta 2001 jima je le nekaj mesecev, preden sta stopila pred oltar, pogorelo njuno skupno domovanje na Beverly Hillsu. "Stala sva na vrhu hriba in opazovala sosesko, ko je zagorela najina hiša. Spremenila se je v pogorišče, saj je bila zgrajena iz lesa. Zgorela je kot kartonska škatla. Stala sem tam in bila v šoku. Ti pa si se sklonil k mojemu ušesu in začel peti," se je spominjala šokantnega dogodka Drew.

Green je pojasnil, da se je sicer zavedal resnosti dogajanja, a jo je želel pomiriti. "Zaradi tebe sem se smejala. V tistem trenutku, ko je bilo vse tako temno, strašno in polno nejasnosti, si mi vse skupaj malce olajšal. Prisilil si me v smeh! Tega ne bom nikoli pozabila. V trenutku, ki je bil eden najbolj groznih, si me pripravil do smeha. Res sva doživela veliko norih pustolovščin," je še dejala Barrymore. Zvezdničin sovoditelj Ross Mathews je nekdanja zakonca vprašal, kako doživljata to ponovno srečanje. "To je kot neka izventelesna izkušnja. Zelo lepo te je znova videti, čeprav je čudno," je dejal Tom. "Ne čudno v slabem pomenu, temveč v dobrem. Pravzaprav se mi zdi tole dober način ponovnega srečanja. Odvzame nekaj tistega pritiska," je še povedal.