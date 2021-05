Drew Barrymore se je počutila zelo osamljeno po rojstvu prvega otroka

Neka gledalka jo je vprašala, česa ni pričakovala, ko je postala mama, Drew pa ji je odgovorila: "Nisem pričakovala, da se bom počutila tako razdvojeno tako dolgo časa. Pričakovala sem, da bo vse skupaj bolj romantično in udobno, bilo pa je samo grozno. Bila sem neprespana, nisem mogla jesti, ves čas sem bila zelo nervozna in nihče ni govoril o tem, kako zastrašujoče je vse skupaj lahko. Na to res nisem bila pripravljena."

46-letna igralka Drew Barrymore , ki ima z bivšim možem Willom Kopelmanom dve hčerki, 8-letno Olive in 7-letno Frankie , je v pogovorni oddaji odgovarjala na vprašanja gledalk o spoprijemanju z materinstvom in težavami, s katerimi se srečujejo novopečene matere.

Neka druga gledalka jo je vprašala, kako naj se znebi krivde, ko si privošči nekaj časa samo zase. Igralka ji je odgovorila: "Spoznala sem, da sem dobra v tem, da si čas zase organiziram takrat, ko imata tudi oni dve obveznosti. To pomaga zmanjšati občutek krivde. Med tem časom, ko sta v šoli ali s prijatelji, si privoščim čas zase in tako se ne počutim krivo, da nisem z njima."

Gledalke so jo povprašale, kako naj se otroku bolj posvečajo in kako naj bodo bolj prisotne v času, ki ga preživljajo z otroki. Drew se je pošalila, da če si želijo ob tem, ko jim ljudje solijo pamet, da niso dovolj prisotne, kričati, naj se spomnijo, da tudi v tem niso same. "Kot starš počneš, kar se ti zdi najboljše. Prepričana sem, da vse počnete fenomenalno delo in ste dobre mame,"jih je potolažila igralka. "Najboljše mame ste, ko ste take, kot ste,"je še dejala.

Igralka se v pogovorni oddaji, ki je na sporedu vsak teden, ne izogiba odkritim odgovorom. V prejšnji je spregovorila o staranju in soočanju s to težavo kot ženska. Takrat je dejala, da je že kot otrok vedela, da nečimrnost, povezana z lepoto, sčasoma mine. Gledalkam pa je dala nasvet, naj se bolj posvečajo sebi, svoji osebnosti in dobremu počutju, saj se bodo tako lažje soočile tudi s staranjem in se počutile dobro v svojem telesu.