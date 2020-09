Drew Barrymore se spominja preteklosti: Hodila sem po robu

Igralka, ki je v otroštvu zablestela kot Gertie v legendarnem filmu 'E. T.' in se že pri 13 letih srečala z odvisnostjo od prepovedanih substanc, se podaja v voditeljske vode. Prevzela bo vlogo gostiteljice pogovornega šova, ob tem pa se je spomnila svojih težavnih trenutkov in priznala, da je pogosto preizkušala in premikala meje sprejemljivega.

Drew Barrymore se pripravlja na snemanje novega pogovornega šova, ob tej priložnosti pa se je spomnila na nekatera svoja gostovanja v oddajah podobnega formata. Spregovorila je tudi o obisku oddaje Davida Lettermana, kjer se je pojavila leta 1995. Igralka je takratni večerni program zaznamovala z dvigom majice, to pa je storila v čast voditeljevega rojstnega dne: "Če obstaja kaj, česar sem se naučila v tem dolgem času pod žarometi, je to, da zmeraj obstaja neka meja!" Dodala je še, da se zaveda, kaj točno je ta meja – pravi, da je to lastni občutek.

icon-expand Drew Barrymore je v življenju preživela številne vzpone in padce. FOTO: Profimedia

45-letna mama dveh otrok je pred kratkim osnovala svoje produkcijsko podjetje, ki ji ob kozmetični liniji zapolnjuje največ časa. Barrymorova svojo podjetno žilico s pridom izkorišča, že zelo zgodaj je bila namreč primorana odrasti in se osamosvojiti. Znano je, da je kot najstnica podpisala dogovor o tem, da bo od svojih staršev popolnoma neodvisna, kar se je dogajalo vzporedno z njeno zlorabo drog in alkohola. "V preteklosti sem pogosto hodila po robu, to se je dogajalo v različnih obdobjih mojega življenja. Lahko sem zelo srečna, zavedam se tega. Preizkušala sem meje, jih premikala, po mojem okusu prepogosto predaleč,"je povedala zvezdnica. Sama skuša iz teh izkušenj izvleči največ kar je mogoče: "Hvaležna sem lahko samo za to, da sem se iz tega nekaj naučila."

icon-expand Igralkin boter Steven Spielberg je vedel, da je ravno Drew prava za vlogo v filmu E. T. - Vesoljček. FOTO: Profimedia

Njeno težavno otroštvo je imelo vpliv tudi na to, kako postopa kot mati dveh hčerk, 7-letne Olive in 6-letne Frankie. Njun oče je igralkin nekdanji mož Will Kopelman, s katerim se je razšla leta 2016."Svojim otrokom ne lažem. Morala sem najti svojo pot do sem. Zato sem živela mnogo različnih življenj, to, kar se dogaja zdaj, pa mi je trenutno najpomembnejše. Moji deklici sta me navdihnili, da sem najboljša možna oseba, kot sem kadarkoli bila, in za to se jima vsak dan znova zahvalim,"je delila svoje razmišljanje glede iskrene vzgoje.