Drew Barrymore se zaradi zasvojljivosti boji plastičnih operacij

''Stvar, ki mi veliko pomeni in mislim, da je za moje življenje izjemnega pomena, je moj obraz. Sebe poznam. Sem oseba, ki jo stvari hitro zasvojijo. Če se bom odločila za eno injekcijo, bom do konca tedna videti kot Jocelyn Wildenstein(ameriška milijonarka, ki je zaradi operacij na obrazu neprepoznavna, op .a.),'' je razložila v šaljivem tonu.

Priznala je, da so se ji ženske, ki so sužnje lepotnih posegov, v preteklosti smilile:''Ker sem tako uporniška, sem ves ta pritisk zaznala kot nekaj negativnega in ob pogledu na mučenje, ki si ga ženske zadajajo, da bi bile videti dobro, me je vse popolnoma odvrnilo. Vedno sem si mislila: 'Vi nesrečni ljudje.' Nikoli nisem želela živeti pod pritiskom let in tega, kar mi bodo storile. Šla sem v drug ekstrem in zdaj sem dolgočasna in zdrava.''