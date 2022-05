Drew Barrymore si želi, da bi v njeni pogovorni oddaji nastopila Britney Spears

"Imeli bi lahko zares izjemni pogovor. Ne obstaja prav veliko ljudi, ki so javno izgubili svojo svobodo, doživeli več živčnih zlomov pred očmi javnosti, pristali na dnu in se prikopali ponovno na površje," je navedla razloge, zakaj si želi, da bi prišla Britney v njeno oddajo.

Drew Barrymore ima v mislih sanjsko gostjo za svojo pogovorno oddajo – Britney Spears . 47-letna igralka je pred kratkim razkrila, da bi z največjim veseljem gostila pevko, ki je novembra 2021 dobila pravno bitko zoper očeta, Jamieja Spearsa , ki je bil zadnjih 13 let njen uradni skrbnik in je upravljal njeno življenje.

"Bila sem nemogoča, razlog za vse to pa je tičal v tem, da sem delala, odkar sem bila stara 11 mesecev. Zaradi tega sem tudi zelo hitro odrasla, moje otroštvo pa je bilo prilagojeno temu. Delo je bila zelo pozitivna stvar v mojem življenju, na žalost pa mi je bilo odvzeto, saj me je mati poslala v psihiatrično ustanovo, ker se je počutila nemočno. Ko so ljudje izvedeli, so me odpisali in me obravnavali kot poškodovano blago, jaz pa sem, žal, to razumela," je zapisala v knjigi spominov.

In čeprav voditeljica ni bila nikoli pod nadzorom skrbnikov, se je tudi ona v preteklosti spopadala z družinskimi težavami in odraščanjem pred očmi javnosti. V biografiji, ki jo je izdala leta 2015, je zvezdnica razkrila, da jo je mati namesto v šolo odpeljala v znameniti Studio54, za nekaj časa pa jo je dala celo na psihiatrijo, ker ni vedela, kako naj se spopada s hčerinim nemogočim vedenjem.

Drew Barrymore in Britney Spears sta se v preteklosti že spoznali, pevka pa je v nedavni objavi na družbenem omrežju Instagram zapisala, da sta prav 47-letna Drew in igralka Kate Hudson najbolj prijazni osebi, kar jih je kdaj spoznala. Na prijazne besede se je nekaj dni po objavi v svoji oddaji odzvala tudi voditeljica, ki je dejala: "Sodelavci so pritekli v studio k meni in me vprašali, ali sem videla objavo. Odvrnila sem jim, da jo bom videla, ko bom zaključila s snemanjem. Želela sem biti premišljena in želela sem prebrati vsako besedico, ki jo je zapisala. Želela sem, da je moj odziv premišljen, izbrane besede pa prave."

Dodala je še, da se ji zdi pevkina ideja, da bi svojo zgodbo povedala v knjigi, zelo inteligentna in pametna. Drew Barrymore je bila ena izmed zvezdnikov, ki so javno podprli Britney in končanje skrbništva. "Gre zanjo in za njeno življenje," je povedla v intervjuju za Entertainment Tonight avgusta 2021 in dodala: "Vsak si zasluži svobodo, da dela lastne napake oziroma si prisluži lastni uspeh ter vse vmes. Takšno je življenje."